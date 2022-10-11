Путин и Эрдоган могут встретиться в Казахстане: СМИ рассказали детали

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и диктатор России Владимир Путин могут встретиться 12 октября в Казахстане.
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган проведут встречу на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое пройдет в Астане.
Об этом сообщило AFP со ссылкой на источники среди турецких чиновников.
По данным агентства, встреча может состояться 12 октября. Остальные детали пока неизвестны.
К слову, днем ранее спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор во время встречи с турецким президентом может обсудить возможные переговоры со странами Запада, которые, в частности, будут касаться Украины.
"Вопрос о возможности переговоров России с США, Францией, Германией и Великобританией вполне может быть обсужден с Эрдоганом", — заявлял Песков.
В последний раз Эрдоган и Путин встречались в середине сентября в Узбекистане на полях саммита лидеров Шанхайской организации сотрудничества.
К слову, в Астане 12-13 октября состоится саммит СВМДА (совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии). В Казахстан прибудут лидеры 11 государств, в том числе России, Турции и Ирана.
Напомним, Эрдоган позвонил Путину в его день рождения, 7 октября. Они поговорили по телефону о войне в Украине.
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