Эрдоган в разговоре с Путиным просил "дать еще один шанс" на переговоры между РФ и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, в ходе которого снова заявил о готовности стать посредником в переговорах между РФ и Украиной.

В четверг, 29 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. В частности, Эрдоган снова сказал Путину, что готов содействовать проведению переговоров между Украиной и Россией, потому что им нужно дать "еще один шанс".

Об этом говорится в пресс-релизе канцелярии турецкого президента.

Также Эрдоган отметил успешный обмен пленных между РФ и Украиной и функционирование "зернового соглашения" и призвал продлить это соглашение. Кроме того, лидер Турции и России обсудили псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины. Эрдоган заявил о необходимости шагов "для понижения напряженности" в российско-украинской войне. Он ожидает от России "шаги для содействия этому процессу, особенно по вопросу присоединения некоторых регионов Украины".

Тем временем в Кремле телефонный разговор Путина и Эрдогана называют "содержательным". Глава Кремля пожаловался турецкому лидеру на аварию, произошедшую на "Северных потоках". Путин назвал это "актом международного терроризма".

"Президент России дал принципиальную оценку беспрецедентной диверсии, по сути – акту международного терроризма по магистральным газовым трубопроводам "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Отмечено, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН ", — говорится в сообщении.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все факторы указывают на то, что авария на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошла из-за умышленной диверсии.

Переговоры между Украиной и Россией: Эрдоган назвал условие

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