Что значит война для Путина: Жданов объяснил цель диктатора

Глава Кремля и диктатор России Владимир Путин хочет уничтожить украинскую нацию.

Так объяснил цель диктатора военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале.

"Стратегическая цель этой войны – захват и уничтожение Украины как суверенного государства, а также уничтожение украинского народа как нации. Для того, чтобы здесь была великая Россия. Затем они сюда переселят россиян и назовут их украинцами", – отметил Жданов.

Именно так он очертил цель диктатора в Украине, обращая внимание на то, что Путин преследует единственную цель – превратить россиян и украинцев в "один народ".

Отметим, что оккупанты ставят своей целью выйти на восток Украины.

Накануне Россия тайно отправила Ирану 140 млн евро и западное оружие в обмен на дроны.

Читайте также: