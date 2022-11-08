Що означає війна для Путіна: Жданов пояснив мету диктатора

Очільник Кремля та диктатор Росії Володимир Путін хоче знищити українську націю.

Так пояснив мету диктатора військовий експерт Олег Жданов на своєму Youtube-каналі.

"Стратегічна мета цієї війни – захоплення та знищення України як суверенної держави, а також знищення українського народу як нації. Для того, щоб тут була велика Росія. Потім вони сюди переселять росіян та назвуть їх українцями", – зазначив Жданов.

Саме так він окреслив мету диктатора в Україні, звертаючи увагу на те, що Путін переслідує єдину мету – перетворити росіян та українців на "одін народ".

Зазначимо, що окупанти ставлять собі за мету вийти на схід України.

Напередодні Росія таємно відправила Ірану 140 млн євро та західну зброю в обмін на дрони.

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