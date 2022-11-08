Окупанти ставлять собі за мету вийти на схід України - Міноборони

Російські окупанти ставлять за мету вийти на схід нашої держави. Росіяни вже декілька разів продовжували терміни, які виставляють своїм військовим.

Окупанти ставлять собі за мету вийти на схід України. Вони вже декілька разів продовжували терміни, які виставляли своїм військам для того, щоб вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Сьогодні вони вже концентруються, переважно цілі свої ставлять в Донецькій області. Якщо ми проаналізуємо, який особовий склад вони залучають, ви, напевно, вже теж не раз це в ефірах чули, і в тому числі зараз вже засуджені за тяжкі злочини в Російській Федерації, тобто вони вже з тюрем витягають людей. Вони там залучають приватні військові компанії, тобто вони посилюють напрямок, намагаються це зробити, і це говорить про важливість, яку цей напрямок відіграє, і ці нескінченні десятки атак на добу, це говорить про те, куди вони основні зусилля зараз спрямовують в контексті активного бою”, - пояснила Ганна Маляр.

Нагадаємо, що на Харківщині на мінах підірвалися працівники дорожньої служби.

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