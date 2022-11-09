На Закарпатті батько вбив 28-річного сина: фото

На Закарпатті батько під час сварки зарізав свого 28-річного сина. Тіло вбитого молодика знайшли у вівторок ввечері, 8 листопада, в одному з приватних будинків на станції Оса неподалік селища Воловець.

Про це повідомили у поліції Закарпатської області.

Правоохоронці встановили, що до вбивства 28-річного чоловіка може бути причетний його батько.

"Відомо, що того вечора між ними виник побутовий конфлікт, під час якого батько схопив ніж і завдав синові удар у ділянку серця. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці події", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські вилучили на місці події знаряддя злочину - ніж. А самого ж зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. За скоєне затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 34-річний житель Чернівців зарізав маму і втопив її котів: вбивцю відправили до психлікарні.

У понеділок, 7 листопада, 21-річний хлопець із Рівненщини жорстоко вбив свою 17-річну дівчину, після чого її тіло викинув на вулицю.

А 6 листопада 53-річна жителька Дніпра задушила 41-річну жінку, за якою доглядала, та втекла з місця злочину.

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