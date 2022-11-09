На Закарпатье отец убил 28-летнего сына: фото

На Закарпатье отец во время ссоры зарезал своего 28-летнего сына. Тело убитого молодого человека нашли во вторник вечером, 8 ноября, в одном из частных домов на станции Оса недалеко от поселка Воловец.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

Правоохранители установили, что к убийству 28-летнего мужчины может быть причастен его отец.

"Известно, что в тот вечер между ними возник бытовой конфликт, во время которого отец схватил нож и нанес сыну удар в область сердца. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Полицейские изъяли на месте происшествия орудие преступления – нож, а самого злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания.

По этому факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство. За совершенное задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 34-летний житель Черновцов зарезал маму и утопил ее кошек: убийцу отправили в психушку.

В понедельник, 7 ноября, 21-летний парень из Ровенской области жестоко убил свою 17-летнюю девушку, после чего ее тело выбросил на улицу.

А 6 ноября 53-летняя жительница Днепра задушила 41-летнюю женщину, за которой ухаживала, и скрылась с места преступления.

Читайте также: