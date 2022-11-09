В Херсонской области внезапно подорвались три моста

Оккупанты заявляют, что уничтожают эти мосты, чтобы усложнить продвижение ВСУ.
На правом берегу Херсонской области сразу несколько мостов в тылу окупантов вдруг взорвались. Такую информацию массово публикуют российские телеграммы-каналы.
Об этом сообщает местное издание "Мост".
Пока точно известно о подрыве Дарьевского, Тягинского и Нововасильевского моста в тылу российских войск. Такую информацию по фото разрушенных мостов массово публикуют пророссийские Телеграм-каналы.
Оккупанты утверждают, что мосты взорваны "для усложнения продвижения ВСУ".
Напомним, глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявил, что российские оккупанты снова готовят кровавые провокации на Херсонщине. В этот раз они планируют обстрелять жилые районы области, чтобы обвинить в этом ВСУ.
Тем временем в самом Херсоне с улиц города и админзданий исчезли российские триколоры.
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