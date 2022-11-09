На Херсонщині раптово підірвались три мости

Окупанти заявляють, що знищують ці мости, аби ускладнити просування ЗСУ.

На правому березі Херсонської області одразу кілька мостів у тилу окупантів раптом підірвалися. Таку інформацію масово публікують російські Телеграм-канали.

Про це повідомляє місцеве видання "Мост".

Наразі точно відомо про підрив Дар’ївського, Тягинського та Нововасильївського мостів у тилу російських військ. Таку інформацію з фото зруйнованих мостів масово публікують проросійські телеграм-канали.

Окупанти стверджують, що мости підірвані "для ускладнення просування ЗСУ".

Нагадаємо, голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич заявив, що російські окупанти знову готують криваві провокації на Херсонщині. Цього разу вони планують обстріляти житлові райони області, аби звинуватити в цьому ЗСУ.

Тим часом у самому Херсоні з вулиць міста та з адмінбудівель зникли російські триколори.

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