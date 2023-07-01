У Путина есть два варианта капитуляции – Жданов

Олег Жданов раскрыл два варианта капитуляции, на которые может пойти Владимир Путин.

Для российского диктатора Владимира Путина возможны два варианта "капитуляции". Первый – личное решение вывести войска из Украины, а второй – следствие успехов Вооруженных сил Украины.

Об этом на своем YouTube-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По словам эксперта, первый вариант возможен в случае, если Путину кто-нибудь из генералитета все же сможет донести правдивую информацию о неудачах РФ на войне против Украины и объяснит, что удерживать армию РФ на территории Украины нет смысла.

Именно тогда для Киева отыграется "вариант Израиля" – когда Москва будет в изоляции и будет периодически обстреливать Украину.

"Иран будет с Россией. Сирия, Северная Корея, но не более того. При этом РФ потеряет еще очень много контактов. Поэтому сколько они продержатся так в автономном режиме сами с собой? Да, могут десятилетиями, но в полной изоляции. Другого варианта не будет. Сегодня полное понимание опасности России для всего мира... Все, что они смогут сделать своими силами, без помощи внешних, они могут бросать. И это будет вариант Израиля", — отметил Олег Жданов.

Второй вариант – разгром армии РФ на поле боя и выход ВСУ на госграницу.

"Да, у него (Путина – реж.) будет авиация, ракетные войска. Ну, будет он бросать эти бомбы с ракетами, но, опять же, только если он сможет удержать внутриполитическую ситуацию в РФ", — заметил эксперт.

Жданов считает, что, скорее всего, на смену Путину придет некое "переходное" правительство с более лояльными взглядами на войну. Настолько лояльным, что возможно позволить взять контроль над российским ядерным оружием какой-то международной организации.

"Все это "будущая" власть РФ легко продаст в обмен на снятие санкции и новые инвестиции в Россию", резюмировал Жданов.

Напомним, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили указал на признак скорого конца для Путина.

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