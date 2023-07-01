У Путіна є два варіанти капітуляції – Жданов

Олег Жданов розкрив два варіанти капітуляції, на які може піти Володимир Путін.

Для російського диктатора Володимира Путіна можливі два варіанти "капітуляції". Перший – це особисте рішення вивести війська з України, а другий – наслідок успіхів Збройних сил України.

Про це на своєму Youtube-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов.

За словами експерта, перший варіант можливий у разі, якщо Путіну хтось із генералітету все таки зможе донести правдиву інформацію про невдачі РФ на війні проти України та пояснить, що утримувати армію РФ на території України немає сенсу.

Саме тоді для Києва відіграється "варіант Ізраїлю" – коли Москва буде в ізоляції і періодично обстрілюватиме Україну.

"Іран буде з Росією. Сирія, Північна Корея, але не більше того. При цьому РФ втратить ще дуже багато контактів. Тому, скільки вони протримаються так в автономному режимі самі з собою? Так, можуть десятиліттями, але в повній ізоляції. Іншого варіанту не буде. Сьогодні є повне розуміння небезпеки Росії для всього світу... Все, що вони зможуть зробити своїми силами, без допомоги зовнішніх, вони можуть кидати. І це буде варіант Ізраїлю", - зазначив Олег Жданов.

Другий варіант – розгром армії РФ на полі бою та вихід ЗСУ на держкордон.

"Так, у нього (Путіна - реж.) буде авіація, ракетні війська. Ну, буде він кидати ці бомби з ракетами, але, знову ж таки, тільки якщо він зможе утримати внутрішньо-політичну ситуацію у РФ", - зауважив експерт.

Жданов вважає, що швидше за все, на зміну Путіну прийде якийсь "перехідний" уряд з більш лояльними поглядами на війну. Настільки лояльним, що можливу дозволить взяти контроль над російською ядерною зброєю якійсь міжнародній організації.

"Все це "майбутня" влада РФ легко продасть в обмін на зняття санкції й нові інвестиції у Росію", резюмував Жданов.

Нагадаємо, експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі вказав на ознаку швидкого кінця для Путіна.

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