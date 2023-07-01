Хто виграв від бунту Пригожина в РФ – Подоляк назвав прізвище

Михайло Подоляк заявив, що лише одна людина залишилась у виграші від заколоту "вагнерівців".

Під час невдалого бунту "вагнерівців" у Росії Євген Пригожин не діяв самостійно, за ним стоять спеціальні служби РФ.

Про це радник керівника ОП Михайло Подоляк розповів під час ефіру з російською журналісткою Юлією Латиніною.

За його словами, для Пригожина різко збільшилися ризики особистого фізичного обнулення та втрати контролю над активом ПВК "Вагнер", тому, щоб якось втриматися, Пригожин фальстартував.

"Єдиною людиною, яка намагалася утримати ситуацію під контролем, був якраз Патрушев (Секретар Ради безпеки РФ - ред.). Але Патрушев сьогодні теж істотно втратив репутацію, тому що він не є консенсусною фігурою для представників багатьох інших елітних груп", - пояснив Подоляк.

За словами радника керівника ОП, у ході спроби перевороту у Кремля і російських спецслужб не виявилося кандидатури "перехідного гаранта".

"Найбільше зараз виграв Шойгу. Обнулити його зараз Путін не може, а сам Шойгу повністю залежить від Путіна. Скільки Путін буде президентом – стільки Шойгу може відчувати себе в безпеці. Потім у нього буде дуже мало шансів залишитися навіть фізично", - резюмував Подоляк.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов розповів, що "вагнерівці" робитимуть у Білорусі і чи є загроза нападу з півночі.

Читайте також: