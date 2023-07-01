"Шахтер" официально объявил об отставке главного тренера

Донецкий "Шахтер" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Игорем Йовичевичем.

Об этом сообщается на официальном сайте "горняков".

Вместе с хорватским наставником клуб покидает также его тренерский штаб.

"Спасибо Игорю Йовичевичу и его ассистентам за качественную работу и высокий профессионализм, за красивые победы и незабываемые эмоции. Это был яркий сезон, которым вы навсегда вписали свои имена в историю "Шахтера". Отдельная благодарность за активную гражданскую позицию в поддержке Украины и украинцев. Желаем новых достижений и больших свершений в будущем!", – говорится в сообщении "оранжево-черных".

Йовичевич возглавлял "горняков" с июля 2022 года. За это время команда провела 40 официальных матчей, в которых одержала 24 победы при 10 ничьих и 6 поражениях.

Под руководством Йовичевича дончане в 14-й раз в истории стали чемпионами Украины. Для хорватского наставника это был первый титул в тренерской карьере.

Добавим, что контракт Йовичевича с "Шахтером" был рассчитан до 30 июня 2024 года. Помимо победы в чемпионате Украины, хорват дошел с командой до 1/8 финала Лиги Европы.

Ранее СМИ сообщали, что на посту главного тренера "горняков" Йовичевича заменит нидерландский специалист Патрик ван Леувен, который в прошлом сезоне возглавлял луганскую "Зарю".

Напомним, "Шахтер" как чемпион Украины автоматически попал в групповой этап Лиги чемпионов-2023/24. Своих соперников в основной сетке главного еврокубка донецкий клуб узнает во время жеребьевки 31 августа. Новый сезон УПЛ стартует 29 июля.

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