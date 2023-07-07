Зеленский назвал серьезную проблему, угрожающую НАТО

Зеленский рассчитывает на выявление единства Североатлантического союза во время саммита в Вильнюсе.

Отсутствие решения о вступлении Швеции и Украины в Североатлантический альянс является серьезной угрозой для раскола НАТО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Братиславе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Также читайте Могут ли союзники отправить в Украину свои войска для гарантий безопасности — эстонский генерал

На вопрос об ожиданиях Украины от саммита НАТО в Вильнюсе, Зеленский ответил, что рассчитывает на выявление единства Альянса, поскольку "в единстве есть сила НАТО, эта сила распространяется на уверенность обществ, на всех союзников Альянса".

"И, я считаю, то, что пока не решен вопрос о Швеции и сигнале Украины о приглашении – я считаю, в этом мало единства, и это угроза прочности Альянса. И поэтому мы ожидаем именно положительных результатов или хоть каких-то шагов для приближения этого позитива". Это очень важно для безопасности всего мира", – прокомментировал он.

Зеленский добавил, что единство НАТО влияет и на ситуацию "с агрессором – с Российской Федерацией".

"Потому что Россия очень рассчитывает, чтобы мир показал слабость и разобщенность в Альянсе. И этого нельзя допустить", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее командующий Лигой обороны Эстонии и действующий депутат парламента страны Меелис Кийли заявил, что Украина получит ядерные гарантии безопасности, когда станет членом НАТО, а сейчас ее безопасность гарантирует понимание Западом, что Россия является нейтрализованной угрозой.

Кроме того, мы ранее информировали, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе.

Читайте также: