Диктатор стверджує, що до країн Африки надійшло всього начебто 3% експортованих з України вантажів із продовольством.

Президент Росії Володимир Путін пояснив вихід із "зернової угоди" тим, що вона начебто не виправдала гуманітарного призначення щодо зниження ризиків голоду в найбідніших країнах Африки, Азії і Латинської Америки.

Про це російський диктатор написав у статті "Росія і Африка: об'єднуючи зусилля для миру, прогресу та успішного майбутнього", яку опублікував Кремль.

У статті Путіна йдеться, що 2022 року Росія нібито зобов'язалася сприяти реалізації Чорноморської зернової ініціативи, спрямованої на забезпечення глобальної продовольчої безпеки, зниження загроз голоду і допомогу найбіднішим країнам Африки, Азії та Латинської Америки.

При цьому очільник Кремля стверджує, що "зернову угоду" начебто "безсоромно використали винятково для збагачення великого американського і європейського бізнесу, який вивозив і перепродував зерно з України".

За словами Путіна, за майже рік у рамках "угоди" до таких країн як Ефіопія, Судан, Сомалі, Ємен та Афганістан надійшло начебто менше 3% експортованих з України вантажів із продовольством. Водночас, стверджує президент РФ, понад 70% вантажів нібито надійшли до країн із високим і вищим за середній рівнями доходів, зокрема – ЄС.

Окрім того, диктатор поскаржився на невиконання "жодної з умов "угоди" щодо виведення з-під санкцій російського експорту зерна і добрив на світові ринки.

"З урахуванням усіх цих фактів продовження "зернової угоди", яка не виправдала свого гуманітарного призначення, втратило сенс. Ми заперечили проти подальшого продовження "угоди" – від 18 липня її реалізація була завершена", – йдеться у статті Путіна.

Водночас він зазначив, що країна-агресорка спроможна "замістити українське зерно як на комерційній, так і на безоплатній основі".

Вихід Росії з "зернової угоди" та розвиток ситуації після цього

У Кремлі оголосили про вихід із "зернової угоди" 17 липня, після чого російські окупанти почали щодня атакувати українські порти, зокрема зернову інфраструктуру. Як повідомили в українській розвідці, через вихід РФ із "зернової угоди" найбільше постраждають країни Африки та Азії.

Президент України Володимир Зеленський напередодні повідомив, що держава "шукає вихід", аби розблокування роботи "зернового коридору".

Водночас Росія висунула сім вимог для розблокування "зернової угоди". Зокрема, йдеться про скасування санкцій проти російських банків, підключення до системи SWIFT, відновлення постачання запчастин тощо.

Зауважимо, постпред Китаю в ООН Ген Шуан закликав Росію якнайшвидше відновити "зернову угоду", аби "забезпечити міжнародну продовольчу безпеку".

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