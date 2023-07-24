Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімання нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 25 липня?

Час, коли кожного з нас долатимуть страхи і тривоги, які до цього дня дрімали десь у глибині душі, а після його закінчення знову сховаються туди – до наступного разу. Поганий настрій, який у деяких окремих випадках може переходити в депресію, буде не більше ніж впливом Місяця (насправді він, на щастя, не має жодного стосунку), тому сьогоднішній день необхідно просто пережити, виявивши спокій і терпіння. Також дуже важливо звести до мінімуму спілкування з людьми, які нам дорогі – дуже великий ризик посваритися з сумнівною можливістю подальшого примирення.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільцям, незважаючи на складні енергії дня, зірки радять діяти – до того ж, чим активніше вони це робитимуть, тим краще – як для них самих, так і для проєкту, реалізацією якого вони займаються. Лінощі не вітаються в жодному їх вигляді, навіть якщо здасться, що вони допоможуть відновити сили — їх вистачить з лишком і без дозвільного проведення часу. Головне, що має сенс у цей час, – результат, який перевершить будь-які – навіть найсміливіші – очікування.

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