Во Львове прозвучали два взрыва – местные жители

В ночь на 15 августа 2023 года во Львове произошли два взрыва.

Об этом сообщают местные жители.

Два взрыва прогремели с небольшим интервалом один после другого.

Ракетная опасность для Львовской области сохраняется.

"Во Львове снова взрывы. Прошу, не пренебрегайте укрытием. Не будьте у окон", — призвал глава города Андрей Садовый.

Позже взрывы повторились.

Также читайте В Луцке раздались два взрыва

"Львовщина! Оставайтесь в укрытиях! Опасность еще очень высока!", — подчеркнул глава Львовщины Максим Козицкий.

Ранее взрывы прогремели в Днепре. Находитесь в укрытиях.

К тому же, ранее в Киеве и ряде центральных областей объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Ранее ракетная опасность была объявлена в Сумской, Полтавской и восточных областях.

Напомним, что на Сумщине враг обстреливает общины из минометов и запускает ракеты с вертолета.