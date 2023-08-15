Во Львове прозвучали два взрыва – местные жители

Находитесь в укрытиях.
В ночь на 15 августа 2023 года во Львове произошли два взрыва.
Об этом сообщают местные жители.
Два взрыва прогремели с небольшим интервалом один после другого.
Ракетная опасность для Львовской области сохраняется.
"Во Львове снова взрывы. Прошу, не пренебрегайте укрытием. Не будьте у окон", — призвал глава города Андрей Садовый.
Позже взрывы повторились.
"Львовщина! Оставайтесь в укрытиях! Опасность еще очень высока!", — подчеркнул глава Львовщины Максим Козицкий.
Ранее взрывы прогремели в Днепре. Находитесь в укрытиях.
К тому же, ранее в Киеве и ряде центральных областей объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Ранее ракетная опасность была объявлена в Сумской, Полтавской и восточных областях.
Напомним, что на Сумщине враг обстреливает общины из минометов и запускает ракеты с вертолета.
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