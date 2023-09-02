Россияне ударили по Сумщине из минометов – ранены энергетики

Оккупанты обстреляли из минометов Середину-Буду на Сумщине.
Российская оккупационная армия в субботу, 2 сентября, нанесла удары из минометов по городу Середино-Буда Сумской области. В результате вражеской атаки получили ранения два работника АО "Сумыоблэнерго".
Об этом пишет Сумская прокуратура.
Известно, что около 10:30 оккупанты совершили вражеский обстрел. Они попали в служебный автомобиль филиала "Шосткинский РЭС" АО "Сумыоблэнерго" – 56-летний и 31-летний работники получили ранения.
Кроме того, в результате атаки врага повреждена линия электропередач, два учреждения и местное предприятие.
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрелов. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в УСБУ в Сумской области.
Напомним, россияне 2 сентября ударили по Харьковщине – есть погибший.
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