Россияне ударили по Сумщине из минометов – ранены энергетики

Оккупанты обстреляли из минометов Середину-Буду на Сумщине.

Российская оккупационная армия в субботу, 2 сентября, нанесла удары из минометов по городу Середино-Буда Сумской области. В результате вражеской атаки получили ранения два работника АО "Сумыоблэнерго".

Об этом пишет Сумская прокуратура.

Известно, что около 10:30 оккупанты совершили вражеский обстрел. Они попали в служебный автомобиль филиала "Шосткинский РЭС" АО "Сумыоблэнерго" – 56-летний и 31-летний работники получили ранения.

Кроме того, в результате атаки врага повреждена линия электропередач, два учреждения и местное предприятие.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрелов. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в УСБУ в Сумской области.

Напомним, россияне 2 сентября ударили по Харьковщине – есть погибший.

Читайте также: