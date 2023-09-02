Нобелевский фонд отменил приглашение для послов РФ, Белоруссии и Ирана на вручение премии

В украинском МИДе уже отреагировали на решение фонда.
Нобелевский фонд отменил предварительное приглашение для послов России, Белоруссии и Ирана на вручение премии в Стокгольме. Свое решение там объяснили "бурной реакцией".
Об этом 2 сентября сообщили на сайте фонда.
В Нобелевском фонде заявили о "бурной" реакции на решение пригласить на вручение премии в Стокгольме послов России, Беларуси и Ирана. Поэтому там решили отменить свое решение.
"Нобелевский фонд решил повторить прошлогоднее исключение из регулярной практики — не приглашать послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме. По-прежнему все послы будут приглашены на церемонию в Осло", — говорится в сообщении.
В украинском МИДе уже отреагировали на решение Нобелевского фонда. Там отметили, что это – победа гуманизма.
"Фонд Нобеля отменил свое решение о приглашении послов России и Беларуси на церемонию награждения Нобелевской премии в Стокгольме. Спасибо всем, кто требовал восстановления справедливости. Убеждены, что аналогичное решение должно быть принято и в отношении российских и белорусских послов в Осло", — подчеркнул спикер МИД. Украина Олег Николенко.
Напомним, послов России и Беларуси снова пригласили на пир по случаю вручения Нобелевской премии 2023 года в Стокгольме. В прошлом году их не было из-за полномасштабного вторжения в Украину.
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