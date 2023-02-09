В Беларуси хотят заключить в тюрьму лауреата Нобелевской премии мира на 12 лет

Правозащитника обвинили в уклонении от уплаты налогов, финансировании действий, нарушающих общественный порядок, и контрабанде.

В четверг, 9 февраля, на проходящем за закрытыми дверями в Ленинском суде Минска судебном процессе прокурор запросил длительное заключение для правозащитника Алеся Беляцкого, одного из лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года.

Об этом сообщает Associated Press.

Нобелевский лауреат предстал перед судом вместе с тремя коллегами из основанного им правозащитного центра "Вясна". Правозащитников обвинили в уклонении от уплаты налогов, финансировании действий, нарушающих общественный порядок, и контрабанде.

В частности, речь идет о предоставлении "Вясной" денег политзаключенным для адвокатов и на оплату других судебных издержек.

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Прокурор запросил для Беляцкого 12 лет лишения свободы. Его соратникам также грозит суровое наказание: Валентину Стефановичу – 11 лет, Дмитрию Соловьеву – 10 лет, Владимиру Лабковичу – 9 лет.

Соловьева судят заочно, поскольку он успел уехать из Беларуси.

Все четверо должны отбывать наказание в колонии усиленного режима — условия там, как известно, строгие.

Каждому из четырех подсудимых грозит штраф в размере 185 тысяч белорусских рублей (около 73 200 долларов).

Напомним, судебный процесс над белорусскими правозащитниками, обвиняемыми во ввозе из Литвы значительных валютных средств без декларирования и в финансовой поддержке участников акций протеста против Лукашенко, начался 5 января. Правозащитники заявили суду ходатайство о ведении процесса на белорусском языке, но судья отказала.

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