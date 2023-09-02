Нобелівський фонд скасував запрошення для послів РФ, Білорусі та Ірану на вручення премії

В українському МЗС уже відреагували на рішення фонду.
Нобелівський фонд скасував попереднє запрошення для послів Росії, Білорусі та Ірану на вручення премії у Стокгольмі. Своє рішення там пояснили "бурхливою реакцією".
Про це 2 вересня повідомили на сайті фонду.
У Нобелівському фонді заявили про "бурхливу" реакцію на рішення запросити на вручення премії у Стокгольмі послів Росії, Білорусі та Ірану. А тому там вирішили скасувати своє рішення.
"Нобелівського фонду вирішило повторити минулорічний виняток з регулярної практики - не запрошувати послів Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі. Як і раніше, всі посли будуть запрошені на церемонію в Осло", - йдеться у повідомленні.
В українському МЗС уже відреагували на рішення Нобелівського фонду. Там зазначили, що це - перемога гуманізму.
"Фундація Нобеля скасувала своє рішення про запрошення послів Росії та Білорусі на церемонію нагородження Нобелівської премії в Стокгольмі. Дякуємо всім, хто вимагав відновлення справедливості. Переконані, що аналогічне рішення має бути ухвалене і щодо російських та білоруських послів в Осло", - наголосив речник МЗС України Олег Ніколенко.
Нагадаємо, послів Росії та Білорусі знову запросили на бенкет з нагоди вручення Нобелівської премії 2023 року в Стокгольмі. Торік їх не було через повномасштабне вторгнення до України.
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