Буданов здивував заявою про смерть Пригожина

Очільник ГУР Кирило Буданов вважає, що зарано казати про вбивство ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю TheDrive.

"Я б не поспішав говорити, що його вбили. Я не маю ніяких підтверджень", - коротко сказав він.

На запитання журналіста, чи має він підтвердження, що Пригожин мертвий, Буданов відповів: "Ми цього не маємо".

Нагадаємо:

Літак Євгена Пригожина розбився у Тверській області Росії надвечір 23 серпня 2023 року. На місці падіння виявили вщент розбитий літак з бортовим номером бізнес-джета, в якому зазвичай літав власник ПВК "Вагнер".

На місці авіакатастрофи виявили 10 тіл. Пізніше російська влада запевнила, що усіх ідентифіковано. Зокрема, серед загиблих — Пригожин, а також командир ПВК "Вагнер" Дмитро Уткін та інші керівники "вагнерівців".

У перші дні після авіакатастрофи аналітики висунули чотири версії подій. Серед них — підрив ракетою ППО або ж вибухівка на борту. При цьому погоджувались, що можливе вбивство за наказом президента Росії Володимира Путіна, який не пробачив Пригожину заколоту у червні 2023 року.

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