Буданов рассказал, как ВСУ будут освобождать Бахмут

Буданов говорит, что следующий шаг – перекрыть все пути поставок, которые идут на Бахмут.

Вооруженные силы Украины будут продолжать наступление на юге, пока в Украине есть на это ресурсы. Кроме того, также ведутся операции по деоккупации Бахмута.

Об этом рассказал руководитель ГУР Кирилл Буданов в интервью TheDrive.

"Недавно мы вернули Клищиевку, которая выглядит так, будто это очень маленький участок земли, но это важно, потому что он находится на холме, откуда открывается вид на остальную местность", - говорит Буданов.

По его словам, следующий шаг для украинских военных – перекрыть все пути поставок, которые идут на Бахмут.

"Практически эта операция, за которой мы идем, – это трасса, очень похожая на российскую, которой они брали Бахмут. С той лишь разницей, что они все-таки вели те лобовые атаки на город, которые привели к очень большим потерям в живой силе. Мы не будем этого делать. Мы постараемся охватить город, и только после того, как он будет охвачен, мы заедем в город", - отметил глава ГУР.

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В частности он продолжает, что операция в Бахмуте направлена на то, чтобы сжать российские силы и не дать им усилить атаки на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Новая армия РФ

"Конечно, и это дало результат, которого мы хотели. Например, недавно россияне передислоцировали свой единственный резерв - 25-ю армию, которая недавно была создана и еще не завершила создание. Сейчас его передислоцировали примерно к северу от Бахмута, и именно там его планируют похоронить", - отметил Буданов.

По его данным, 25-я армия РФ насчитывает около 15 тысяч солдат.

"Это не так много. И кроме этого, угроза для россиян потерять Бахмут заставляет их постоянно передислоцировать дополнительные силы в район Бахмута, что, конечно, истощает их ресурсы с других направлений, таких как юг", - резюмировал руководитель ГУР.

Также Кирилл Буданов рассказал, что пока рано говорить об убийстве главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Какая ситуация на фронте

Российское командование использовало все резервы, чтобы остановить продвижение ВСУ, а также задействовало те части, которые были недавно сформированы.

Эксперт прогнозирует, что Вооруженные силы Украины до конца 2023 могут частями войти в Крым или выйти на Перекоп, на пути входа на полуостров, и изолировать его.

Между тем на Запорожском направлении армия Российской Федерации активно использует авиацию, забрасывает бомбами, использует ракеты. В частности, враг стреляет по тыловым населенным пунктам.

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