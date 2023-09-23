Моравецкий обратился к Зеленскому и попросил "не оскорблять поляков"

Политик подчеркнул, что всегда будет защищать честь своей страны.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал украинского президента Владимира Зеленского "не оскорблять поляков". Мол, именно это сделал лидер Украины, выступая на Генеральной ассамблее ООН на этой неделе.

Об этом Моравецкий сказал во время встречи с избирателями в городе Свидник, сообщает PAP.

Во время мероприятия премьер заговорил об отношениях с Украиной, напомнив, что на территории соседней страны ведется война за безопасность Европы. Польский политик также заверил, что его правительство будет продолжать содействовать международным поставкам оружия в Киев. В частности, хаб в Жешуве "работал, работает и будет работать вместе с нашими союзниками".

После этого Моравецкий обратился к президенту Зеленскому, "чтобы он больше никогда не обижал поляков, как он это сделал недавно во время выступления в ООН, поляки этого никогда не позволят".

"А защита польского доброго имени — это не только моя обязанность и честь, это также важнейшая задача правительства Республики. Мы будем защищать в нынешнем геополитическом контексте все наши обоснования, и мы знаем, как эти обоснования должны быть сформированы", — подчеркнул премьер Польши.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский на Генассамблее ООН заявил, что ему "известно о попытках заключить какие-то теневые соглашения с РФ". Он обвинил некоторых европейских партнеров в том, что они "действуют совместно с Россией и играют в "политическом театре". По словам Зеленского, происходит триллер по вопросу зерна.

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