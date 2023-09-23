В Севастополе с самого утра "бавовна": в городе виден черный дым, слышно тревогу

В городе снова неспокойно.

В Севастополе в 08:32 прогремел взрыв. Над городом поднялось облако дыма. В городе был включен сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

"А в Севастополе снова громко. Подписчики 5 минут назад слышали звук пролетающей ракеты, затем раздался взрыв", — пишет канал.

Отмечается, что облако дыма поднимается в районе Инкермана и Северной стороны.

Так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя Михаил Розвожаев подтвердил взрыв и заявил, что якобы сработало ПВО, а обломки упали в районе причала у Сухарной балки.

Кроме того, после взрыва движение морского пассажирского транспорта приостановлено.

Напомним:

Генштаб ВСУ подтвердил удар по штабу ЧФ России во временно оккупированном Крыму, произошедший 22 сентября. Аналитики InformNapalm указывают, что взрывы раздавались не только над Севастополем, но и в шести других локациях. Минобороны РФ при этом заявило, что сбило пять ракет, но штаб ЧФ РФ "поврежден".

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что среди раненых в Севастополе есть генералы ВС РФ.

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