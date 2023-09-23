Генштаб сообщил о боях на основных направлениях фронта

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательные операции на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах Миньковки, Орехово-Васильевки и Григорьевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успехов не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские воины успешно отразили атаки противника в районах Авдеевки и Северного Донецкой области.

На Марьинском направлении противник совершал безуспешные наступательные действия в районе Марьинки и Красногоровки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял 12 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Запорожском направлении атаки врага в районах Роботино и Вербового Запорожской области завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике. Наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам потери.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта и заставляют отходить с занимаемых позиций.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечение и наносят успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удар по штабу командования Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе, 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражены 2 зенитно-ракетных комплекса и 4 артиллерийских средства противника.

Напомним, в ночь на субботу, 23 сентября, российские оккупанты атаковали Украину 15 ударными беспилотниками типа "Shahed-136/131". Силы украинской противовоздушной обороны сбили 14 дронов.

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