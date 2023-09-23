Генштаб повідомив про бої на основних напрямках фронту

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах Міньківки, Оріхово-Василівки та Григорівки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські воїни успішно відбили атаки противника в районах Авдіївки та Сєверного Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник здійснював безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки та Красногорівки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 12 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Запорізькому напрямку атаки ворога в районах Роботиного та Вербового Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту та змушують відходити із займаних позицій.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удару по штабу командування Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі, 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 2 зенітно-ракетних комплекси та 4 артилерійських засоби противника.

Нагадаємо, вночі проти суботи, 23 вересня, російські окупанти атакували Україну 15 ударними безпілотниками типу "Shahed-136/131". Сили української протиповітряної оборони збили 14 дронів.

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