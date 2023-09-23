У ЗСУ заявляють, що контрнаступ буде тривати і взимку

Майбутня зима не стане на заваді контрнаступу Збройних сил. Адже більшість бойових просувань зараз відбуваються в пішому форматі.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв'ю CNN.

За його словами, сильні дощі восени та на початку зими можуть зробити землю мокрою та ускладнити пересування важкої техніки.

"Погода може бути серйозною перешкодою під час просування, але враховуючи те, як ми рухаємося вперед, здебільшого без транспортних засобів, я не думаю, що погода сильно вплине на контрнаступ", – сказав він

Тарнавський наголошує, що замість так званої оборонної "лінії Суровікіна", більшими проблемами є "перехрестя, лінії дерев і мінні поля між лініями дерев".

"Існує комбінація невеликих груп оборони противника, які наразі розташовані дуже точно та компетентно. Але дії наших бійців змушують їх повільно відступати, коли вони стикаються з нашими штурмовими загонами", - пояснив Тарнавський.

Як повідомлялося, військовий аналітик Майкл Кофман заявив, що контрнаступ переходить у вирішальну фазу. Українські військові мають реальний шанс повністю прорвати російську оборону.

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