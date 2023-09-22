У ЗСУ повідомили про важкі бої в районі Кліщіївки

В районі Кліщіївки в Донецькій області тривають важкі бої. Зокрема, біля залізниці, через яку відбувається постачання окупаційних військ РФ.

Про це ефірі "Радіо Свобода" повідомив керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

"Зараз там тривають важкі бої в районі залізниці. Залізниця перебуває також під постійними артилерійськими пострілами як їхніми, так і нашими. Не можна сказати, що вони контролюють прямо повністю залізницю", – сказав він.

За його словами, Сили оборони наразі намагаються закріпитися на цій ділянці, щоб повністю відбити у росіян будь-які наміри просуватися на цьому напрямку. А ЗСУ своєю чергою встановили контроль над залізницею.

Як повідомлялося, 17 вересня бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють", підрозділів 80-ї окремої десантної штурмової бригади та 5-ї окремої штурмової бригади повернули український прапор над селом Кліщіївка на Донеччині, що розташоване на південь від Бахмута.

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