В ВСУ сообщили о тяжелых боях в районе Клищиевки

В районе Клищиевки в Донецкой области продолжаются тяжелые бои. В частности, возле железной дороги, по которой происходит снабжение оккупационных войск РФ.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

"Сейчас там продолжаются тяжелые бои в районе железной дороги. Железная дорога находится также под постоянными артиллерийскими выстрелами как их, так и нашими. Нельзя сказать, что они контролируют прямо полностью железную дорогу", – сказал он.

По его словам, Силы обороны пытаются закрепиться на этом участке, чтобы полностью отбить у россиян любые намерения продвигаться на этом направлении. А ВСУ, в свою очередь, установили контроль над железной дорогой.

Как сообщалось, 17 сентября бойцы объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють", подразделений 80-й отдельной десантной штурмовой бригады и 5-й отдельной штурмовой бригады вернули украинский флаг над селом Клищиевка на Донетчине, расположенным на юг от Бахмута.

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