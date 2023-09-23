Буданов розповів, як ЗСУ звільнятимуть Бахмут

Буданов каже, що наступний крок - перекрити всі шляхи постачання, які йдуть на Бахмут.

Збройні сили України продовжуватимуть наступ на півдні доти, доки в Україні є на це ресурси. Крім того, також тривають операції з деокупації Бахмута.

Про це розповів керівник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю TheDrive.

"Нещодавно ми повернули Кліщіївку, яка має такий вигляд, ніби це дуже маленька ділянка землі, але це важливо, тому що вона розташована на пагорбі, звідки відкривається вид на решту місцевості", - каже Буданов.

За його словами, наступний крок для українських військових - перекрити всі шляхи постачання, які йдуть на Бахмут.

"Практично ця операція, за якою ми йдемо, - це траса, дуже схожа на російську, якою вони брали Бахмут. З тією лише різницею, що вони все-таки вели ті лобові атаки на місто, які призвели до дуже великих втрат у живій силі. Ми не будемо цього робити. Ми постараємося охопити місто, і тільки після того, як воно буде охоплено, ми заїдемо до міста", - зазначив очільник ГУР.

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Зокрема він продовжує, що операція в Бахмуті спрямована на те, щоб стиснути російські сили та не дати їм посилити атаки на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Нова армія РФ

"Звичайно, і це дало результат, якого ми хотіли. Наприклад, нещодавно росіяни передислокували свій єдиний резерв - 25-ту армію, яка нещодавно була створена і ще не завершила створення. Зараз його передислокували приблизно на північ від Бахмута, і саме там його планують поховати", - зазначив Буданов.

За його даними, 25-та армія РФ налічує близько 15 тисяч солдатів.

"Це не так багато. І крім цього, загроза для росіян втратити Бахмут змушує їх постійно передислоковувати додаткові сили в район Бахмута, що, звісно, виснажує їхні ресурси з інших напрямків, таких як південь", - резюмував керівник ГУР.

Також Кирило Буданов розповів, що поки зарано казати про вбивство ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Яка ситуація на фронті

Російське командування використало всі резерви, щоб зупинити просування ЗСУ, та навіть задіяло ті частини, які були нещодавно сформовані.

Експерт прогнозує, що Збройні сили України до кінця 2023 року можуть частинами увійти до Криму чи вийти на Перекоп, на шляху входу до півострова, та ізолювати його.

Тим часом на Запорізькому напрямку армія Російської Федерації активно використовує авіацію, закидує бомбами, використовує ракети. Зокрема, ворог стріляє по тилових населених пунктах.

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