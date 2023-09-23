Ліквідовано ще 510 окупантів РФ: Генштаб назвав нові цифри

Росіяни втрати 11 танків та два засоби ППО.

Станом на 23 вересня 2023 року ЗСУ знищили 275 460 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 510 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

особового складу - близько 275 460 (+510) осіб,

танків - 4655 (+11) од,

бойових броньованих машин - 8912 (+21) од,

артилерійських систем - 6210 (+33) од,

РСЗВ - 789 (+4) од,

засоби ППО - 530 (+2) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4867 (+8),

крилаті ракети - 1518 (+1),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8716 (+26) од,

спеціальна техніка - 912 (+0).

Як повідомлялося, очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що ЗСУ у наступі втрачають вдвічі менше військових, аніж росіяни.

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