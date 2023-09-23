Смогут ли ВСУ наступать зимой: ответ Буданова

Зима не замедлит контрнаступление ВСУ, а самый большой прорыв украинских сил еще впереди.

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью TheDrive.

"Зима совсем не проблема. И как все убедились в прошлый раз, воевать зимой не проблема для обеих сторон – и для нас, и для россиян. Это не очень приятно, но и нетрудно. Есть один очень важный нюанс, отличающий текущие боевые действия от предыдущих периодов ведения боевых действий. Все основные боевые действия ведутся в пешем порядке без применения какой-либо техники, что связано с высокой насыщенностью артиллерийскими системами на передовой, а также переносными противотанковыми средствами, и это справедливо для обеих сторон. Бронированных систем недостаточно, чтобы создать разрыв в орбитах противника – создать мощный прорыв, как в классической доктрине. Но его достаточно, чтобы сдержать любую попытку противника и совершить этот прорыв техникой", — сказал он.

Буданов также отметил, что высок уровень насыщенности как противопехотными, так и противотанковыми минными полями.

Что говорят эксперты о контрнаступлении ВСУ

Аналитики ISW сообщили, что легкая пехота Вооруженных сил Украины продвинулась на позиции из противотанковых рвов и препятствий "зубы дракона", которые являются частью обороны армии РФ в оккупированной западной части Запорожской области.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что украинским военным необходимо дойти, по крайней мере, до города Токмак.

Эксперт Олег Жданов считает, что Вооруженные силы Украины до конца 2023 года могут частями войти в Крым или выйти на Перекоп.

А военный эксперт Петр Черник заявил, что сейчас украинцам нельзя "выдыхать". Продолжается третья стадия войны, когда происходит перемалывание сил и средств. У кого этих средств будет больше, тот и выиграет войну.

Читайте также: