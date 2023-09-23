Чи зможуть ЗСУ наступати взимку: відповідь Буданова

Зима не сповільнить контрнаступ ЗСУ, а найбільший прорив українських сил ще попереду.

Про це заявив очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю TheDrive.

"Зима зовсім не проблема. І як всі переконалися минулого разу, воювати взимку не проблема для обох сторін – і для нас, і для росіян. Це не дуже приємно, але й неважко. Є один дуже важливий нюанс, який відрізняє поточні бойові дії від попередніх періодів бойових дій. Наразі всі основні бойові дії ведуться в пішому порядку без застосування будь-якої техніки. Це пов'язано з високою насиченістю артилерійськими системами на передовій, а також переносними протитанковими засобами. І це справедливо для обох сторін. Броньованих систем недостатньо, щоб створити розрив в орбітах противника – створити потужний прорив, як у класичній доктрині. Але його достатньо, щоб стримати будь-яку спробу противника и здійснити цей прорив технікою", - сказав він.

Буданов також зазначив, що є високий рівень насиченості як протипіхотними, так і протитанковими мінними полями.

Що кажуть експерти про контрнаступ ЗСУ

Аналітики ISW повідомили, що легка піхота Збройних сил України просунулася на позиції за протитанковими ровами і перешкодами "зуби дракона", які є частиною оборони армії РФ в окупованій західній частині Запорізької області.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що українським військовим необхідно дійти принаймні до міста Токмак.

Експерт Олег Жданов вважає, що Збройні сили України до кінця 2023 року можуть частинами увійти до Криму чи вийти на Перекоп.

А військовий експерт Петро Черник заявив, що зараз українцям не можна "видихати". Триває третя стадія війни, коли відбувається перемелювання сил та засобів. У кого цих засобів буде більше, той і виграє війну.

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