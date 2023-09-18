Триває третя стадія війни: експерт пояснив, чому зараз Україні не час "видихати"

Петро Черник переконаний, що Росія не витримає тиску з боку ЗСУ та євроатлантичної спільноти.

Зараз українцям не можна "видихати". Триває третя стадія війни, коли відбувається перемелювання сил та засобів. У кого цих засобів буде більше, той і виграє війну.

Таку думку вислови військовий експерт Петро Черник у коментарі "24 Каналу".

На думку експерта, у стратегічному підсумку ЗСУ сильніші.

"Росія не витримає цього тиску…"

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Петро Черник навів приклад Другої світової війни. Спочатку відбувся швидкий "бліцкриг" – італійці воювали проти греків до місяця. Згодом протягом трьох місяців, тоді французи програли нацистам.

"А все, що понад три місяці – це затяжний "бліцкриг", а все, що далі – третя стадія перемелювання ресурсів. У кого цих ресурсів буде більше, той війну і виграє. Єдиний в історії США шестизірковий генерал Джон Першинг сказав: "Битви виграють солдати, а війну – логістика". У стратегічному підсумку ми сильніші, за нами колосальний євроатлантичний простір. Не витримає Росія цього тиску", – упевнений військовий експерт.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський визнає, що прогрес у контрнаступі відбувається повільно, але запевняє, що українські війська просуваються вперед. Президент наголосив, що українська арміє не повинна дати Путіну перепочити.

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