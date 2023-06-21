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У Росії звинуватили Україну в атаці безпілотників на Підмосков'я

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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У Росії звинуватили Україну в атаці безпілотників на Підмосков'я

У РФ заявляють про нібито збиття безпілотників. / Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

У РФ заявляють про нібито збиття безпілотників.

У Міноборони РФ звинуватили Україну в атаці безпілотників на об'єкти у Московській області. Там заявили про збиття БПЛА.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ.

"Усі БПЛА були пригнічені засобами радіоелектронної боротьби, внаслідок чого втратили керування та зазнали аварії. Внаслідок невдалої терористичної атаки постраждалих та руйнувань немає", - заявили у відомстві.

Тим часом уночі проти середи, 21 червня, російські окупаційні війська завдали ударів з північного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Знищено шість дронів.

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Дата публікації
Перегляди
955
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