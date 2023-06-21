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Синоптики попереджають про погіршення погоди: де будуть грози

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Синоптики попереджають про погіршення погоди: де будуть грози

Низку регіонів країни 21 червня накриє негода. / Фото: unsplash.com

Рівень небезпечності - перший.

Сьогодні, 21 червня, в багатьох областях України погіршаться погода. Синоптики попереджають про грози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. 

Грози охоплять центр, схід, південь країни, а також Закарпаття. У цих регіонах оголосили І рівень небезпечності.

"21 червня вдень у центральних, східних, південних областях та на Закарпатті грози", - повідомили на сайті Укргідрометцентру. 

У середу, 21 червня, у низці областей будуть грози. / © Укргідрометцентр
У середу, 21 червня, у низці областей будуть грози. / Фото: Укргідрометцентр

Як повідомлялося, температура повітря у більшості областей вдень буде +17-22°. Вдень у Києві температура повітря підніметься до 24-29° тепла.

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Дата публікації
Перегляди
15к
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