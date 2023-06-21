Синоптики попереджають про погіршення погоди: де будуть грози

Сьогодні, 21 червня, в багатьох областях України погіршаться погода. Синоптики попереджають про грози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Грози охоплять центр, схід, південь країни, а також Закарпаття. У цих регіонах оголосили І рівень небезпечності.

"21 червня вдень у центральних, східних, південних областях та на Закарпатті грози", - повідомили на сайті Укргідрометцентру.

У середу, 21 червня, у низці областей будуть грози. / Фото: Укргідрометцентр

Як повідомлялося, температура повітря у більшості областей вдень буде +17-22°. Вдень у Києві температура повітря підніметься до 24-29° тепла.

Читайте також: