Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: где будут грозы

Уровень опасности – первый.
Сегодня, 21 июня, во многих областях Украины ухудшатся погода. Синоптики предупреждают о грозах.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Грозы охватят центр, восток, юг страны, а также Закарпатье. В этих регионах объявили и уровень опасности.
"21 июня днем в центральных, восточных, южных областях и в Закарпатье грозы", — сообщили на сайте Укргидрометцентра.
Как сообщалось, температура воздуха в большинстве областей днем будет +17-22°С. Днем в Киеве температура воздуха поднимется до 24-29 тепла.
Читайте также:
- Гороскоп на 21 июня для всех знаков зодиака: день, когда все события обернутся положительной стороной
- Летнее солнцестояние 2023 года: сколько часов длится самый длинный день в Украине, какие традиции существуют
- Какой сегодня, 21 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать