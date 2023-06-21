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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: где будут грозы

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1447
Время на прочтение
1 мин
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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: где будут грозы

Ряд регионов страны 21 июня накроет непогода. / Фото: unsplash.com

Уровень опасности – первый.

Сегодня, 21 июня, во многих областях Украины ухудшатся погода.   Синоптики предупреждают о грозах.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Грозы охватят центр, восток, юг страны, а также Закарпатье. В этих регионах объявили и уровень опасности.

"21 июня днем в центральных, восточных, южных областях и в Закарпатье грозы", — сообщили на сайте Укргидрометцентра.

В среду, 21 июня, в ряде областей будут грозы. / © Укргидрометцентр
В среду, 21 июня, в ряде областей будут грозы. / Фото: Укргидрометцентр

Как сообщалось, температура воздуха в большинстве областей днем будет +17-22°С. Днем в Киеве температура воздуха поднимется до 24-29 тепла.

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Дата публикации
Просмотры
1447
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