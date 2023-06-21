В России обвинили Украину в атаке беспилотников на Подмосковье

В РФ заявляют о якобы сбитии беспилотников.

В Минобороны РФ обвинили Украину в атаке беспилотников на объекты в Московской области. Там заявили об ущербе БПЛА.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение. В результате неудачной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", — заявили в ведомстве.

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Тем временем ночью на среду, 21 июня, российские оккупационные войска нанесли удары с северного направления ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". Уничтожены шесть дронов.

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