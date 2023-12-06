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Хочуть кидати молодь на війну: росіяни відкривають центри спецпідготовки на ТОТ

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Хочуть кидати молодь на війну: росіяни відкривають центри спецпідготовки на ТОТ

Російська армія / Фото: Associated Press

Окупанти ніколи не гребували цинічним й грубим порушенням міжнародного права.

У тимчасово окупованому Луганську росіяни запускають центр під назвою "Воин". Його завдання – готувати молоде покоління до майбутньої служби в армії РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Деталі

Російською організацією опікується такий собі Олександр Зайцев, саме він і займається відкриттям філіалу в Луганську. Курує цей напрямок депутат російської Держдуми Віктор Водолацкий.

Призначені люди вже виконують завдання міноборони РФ з рекрутингу та підготовки молоді до подальшої служби у ворожій армії. Зокрема, підлітків навчатимуть:

  • основам стрільби;
  • роботі з БПЛА;
  • працювати із засобами зв'язку та РЕБ. 

Окупанти мають намір скеровувати дітей віком від 14 років на військову підготовку. Щобільше, вже від 16 років одразу готувати до мобілізації. Як відомо, це є грубим порушенням Женевської конвенції.

Зауважимо, на окупованих територіях людям пропонують гроші за позитивні відгуки про загарбників 

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Дата публікації
Перегляди
393
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