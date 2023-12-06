Хочуть кидати молодь на війну: росіяни відкривають центри спецпідготовки на ТОТ

Окупанти ніколи не гребували цинічним й грубим порушенням міжнародного права.
У тимчасово окупованому Луганську росіяни запускають центр під назвою "Воин". Його завдання – готувати молоде покоління до майбутньої служби в армії РФ.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Деталі
Російською організацією опікується такий собі Олександр Зайцев, саме він і займається відкриттям філіалу в Луганську. Курує цей напрямок депутат російської Держдуми Віктор Водолацкий.
Призначені люди вже виконують завдання міноборони РФ з рекрутингу та підготовки молоді до подальшої служби у ворожій армії. Зокрема, підлітків навчатимуть:
- основам стрільби;
- роботі з БПЛА;
- працювати із засобами зв'язку та РЕБ.
Окупанти мають намір скеровувати дітей віком від 14 років на військову підготовку. Щобільше, вже від 16 років одразу готувати до мобілізації. Як відомо, це є грубим порушенням Женевської конвенції.
Зауважимо, на окупованих територіях людям пропонують гроші за позитивні відгуки про загарбників
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