Журнал Time назвав "Людиною року" співачку Тейлор Свіфт

У виданні відмітили, що вона - “надзвичайна оповідачка”.

Журнал Time, який днями номінував на звання “Людина року” диктатора Путіна, визначився з переможцем. В номінації перемогла співачка Тейлор Свіфт.

Про це йдеться у публікації Time.

Як зазначається, видання називає Тейлор Свіфт “надзвичайною оповідачкою”, яка у своїх піснях ділиться власними історіями, зокрема - трагічного кохання. Водночас її досягнення називають “такими величезними, що перераховувати їх здається майже недоречним”.

“Як попзірка, вона перебуває в одній компанії поруч з Елвісом Преслі, Майклом Джексоном і Мадонною; як автора пісень її порівнювали з Бобом Діланом, Полом Маккартні та Джоні Мітчелл. Як бізнес-леді вона побудувала імперію вартістю, за деякими оцінками, понад 1 мільярд доларів”, — пише видання.

Нагадаємо, 2022 року Людиною року за версією Time став президент України Володимир Зеленський та "дух України".