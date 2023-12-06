У Греції поширили чутки про "нашестя клопів", щоб відлякати туристів

У Греції вигадали кризу з клопами, щоб відлякати туристів від оренди.

Міністерство охорони здоров'я Греції звернулося до поліції з проханням про допомогу проти "містифікаторів", які вигадили чутки про нібито нашестя клопів в Афінах, щоб відлякати іноземних туристів від оренди квартир у столиці.

Про це пише The Guardian.

У заяві МОЗ йдеться про те, що плакати, розклеєні біля багатоквартирних будинків у центрі Афін з фальшивими логотипами міністерства та муніципалітету столиці, "повністю підроблені".

На плакатах, адресованих "шановним відвідувачам" англійською мовою з помилками, стверджувалося, що органи охорони здоров'я наказали місцевим "приватним гостьовим будинкам" провести евакуацію "з метою захисту громадського здоров'я орендарів".

Посилаючись на неіснуючу навалу клопів, "містифікатори" погрожували відвідувачам штрафом у розмірі 500 євро, якщо вони не покинуть помешкання, і ввічливо побажали їм приємного перебування в Греції.

На додаток до кризи вартості життя, в Афінах та інших частинах Греції стикаються з житловими проблемами, що значною мірою спричинені поширенням короткострокової оренди квартир – переважно для іноземних туристів.

Це сприяло різкому зростанню вартості довгострокової оренди житла для греків. Вартість нерухомості також зростає частково через програму "золотих віз", що пропонує статус резидента особам, які інвестують у нерухомість.

Водночас туризм є ключовим рушієм грецької економіки, на який припадає п'ята частина річного обсягу доходів, а 2023 рік, як очікується, стане рекордним за кількістю туристів.

Міністерство охорони здоров'я заявило, що поінформувало поліцію, щоб вона зробила все необхідне щодо цієї містифікації. Відомство зазначило, що "нікому не дозволено тероризувати і дезінформувати громадськість" з питань громадського здоров'я.

Нагадаємо, у Парижі почастішали випадки укусів клопами. Місцеві повідомляють про комах у готелях, метро і потягах.

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