Журнал Time назвал "Человеком года" певицу Тейлор Свифт

В издании отметили, что она — "чрезвычайная повествовательница".

Журнал Time, который на днях номинировал на звание "Человек года" диктатора Путина, определился с победителем. В номинации победила певица Тейлор Свифт.

Об этом говорится в публикации Time.

Как отмечается, издание называет Тейлор Свифт "чрезвычайной повествовательницей", которая в своих песнях делится собственными историями, в частности — трагической любви. В то же время ее достижения называют "такими огромными, что перечислять их кажется почти неуместным".

“Как позор, она находится в одной компании рядом с Элвисом Пресли, Майклом Джексоном и Мадонной; как автора песен ее сравнивали с Бобом Диланом, Полом Маккартни и Джонни Митчелл. Как бизнес-леди она построила империю стоимостью, по некоторым оценкам, более 1 миллиарда долларов”, — пишет издание.

Напомним, в 2022 году Человеком года по версии Time стал президент Украины Владимир Зеленский и "дух Украины".