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В Новороссийске раздался взрыв (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
784
Время на прочтение
1 мин
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В Новороссийске раздался взрыв (видео)

Новороссийск/фото иллюстративный / Фото: sweetnbeauty.ru

Власти тем временем поспешили заявить, что услышанное и увиденное – просто учение.

В Новороссийске, что в РФ, местные жители слышали звуки выстрелов и взрыв.

Об этом пишут в российских телеграмм-каналах.

Как отмечается, в городе были слышны звуки выстрелов и взрыв. После этого местные заметили пожар на противоположном берегу Новороссийской бухты. Власти тем временем поспешили заявить, что услышанное и увиденное – просто учение.

На кадрах, которые местные публикуют в Сети, слышны звуки выстрелов и что-то вроде задымления. Что именно произошло – пока неизвестно.

В Новороссийске раздался взрыв

В Новороссийске раздался взрыв

Напомним, что Россия потеряла около 3278 офицеров в войне против Украины после начала полномасштабного вторжения.

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Дата публикации
Просмотры
784
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