В Новоросійську пролунав вибух (відео)

Влада тим часом поспішила заявити, що почуте і побачене - просто вчення.

У Новоросійську, що в РФ, місцеві мешканці чули звуки пострілів та вибух.

Про це пишуть в російських телеграм-каналах.

Як зазначається, в місті було чутно звуки пострілів та вибух. Після чого місцеві помітили пожежу на протилежному березі Новоросійської бухти. Влада тим часом поспішила заявити, що почуте і побачене - просто вчення.

На кадрах, які місцеві публікують в Мережі, чутно звуки пострілів та щось схоже на задимлення. Що саме відбулося - наразі невідомо.

В Новоросійську пролунав вибух

Нагадаємо, що Росія втратила близько 3 278 офіцерів у війні проти України після початку повномасштабного вторгнення.

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