Шольц зробив важливу заяву про підтримку України

Шольц також чітко висловився за подальшу військову підтримку України.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін має бути готовим до збільшення підтримки України на тлі послаблення допомоги іншими.
Про це він сказав на конференції своєї Соціал-демократичної партії Німеччини, повідомляє n-tv.
"Ця війна, ймовірно, не закінчиться найближчим часом", - закликав Шольц підтримувати Україну
Шольц заявив: важливо, "щоб ми могли робити те, що необхідно протягом тривалого часу", а саме "продовжувати підтримувати Україну в її оборонній боротьбі". Він наголошує, що вторгненням до України Кремль поклав кінець безпеці у Європі, а тому повинна бути ясність, "кордони в Європі більше не будуть пересуватися силою".
Німеччина навіть повинна бути готова до того, що їй доведеться робити ще більше, "коли інші ослабнуть". За його словми, з боку Берліна мають бути ухвалені рішення, "щоб ми були в змозі це зробити".
Шольц також чітко висловився за подальшу військову підтримку України: "Президент Путін не може очікувати, що ми відступимо".
Нагадаємо, Німеччина передала новий пакет допомоги для України. Зокрема, до нього увійшли боєприпаси, безпілотники, гранатомети і вантажівки.
Крім того, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв збільшити виробництво зброї для України, однак розповів про пов’язані з цим труднощі.