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ЗСУ "демобілізували" трьох російських офіцерів (фото)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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ЗСУ "демобілізували" трьох російських офіцерів (фото)

Втрати РФ / Фото: Associated Press

Було ліквідовано майора, капітана та старшого лейтенанта армії РФ.

Українські військові ліквідували на фронті трьох російських офіцерів російської армії у званні майора, капітана та старшого лейтенанта.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, відомий як "Штірліц".

За даними військового, Сили оборони України успішно "демобілізували" російських майора Петра Сітнікова, капітана Олександра Тимошкіна та старшого лейтенанта Андрія Євсєєва.

Штефан також виклав фото окупантів, яких було ліквідовано.

Ліквідований російський офіцер / © Telegram-канал Анатолія Штефана (
Ліквідований російський офіцер / Фото: Telegram-канал Анатолія Штефана ("Штирлиц")
Ліквідований російський офіцер / © Telegram-канал Анатолія Штефана (
Ліквідований російський офіцер / Фото: Telegram-канал Анатолія Штефана ("Штирлиц")
Ліквідований російський офіцер / © Telegram-канал Анатолія Штефана (
Ліквідований російський офіцер / Фото: Telegram-канал Анатолія Штефана ("Штирлиц")

До слова, раніше Штефан поінформував, що внаслідок атаки БПЛА по аеродрому в Курській області у вересні було ліквідовано російського підполковника Олександра Галя.

Зауважимо, втрати Росії у війні проти України на 14 грудня сягають вже 342 800 бійців убитими і пораненими.

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Дата публікації
Перегляди
2706
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