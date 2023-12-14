Курка, запечена на банці: традиційний рецепт

Курка, запечена на банці, завжди виходить соковитою, ніжною і з хрусткою скоринкою. Особливість її приготування в тому, що в банку з водою обов'язково треба додати спеції та трохи солі, щоб весь аромат від спецій просочив кожен шматочок м'яса. Для приготування страви вам знадобляться звичайна скляна банка, куряча тушка і приправи.