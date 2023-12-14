Курка, запечена на банці: традиційний рецепт

Курка, запечена на банці, завжди виходить соковитою, ніжною і з хрусткою скоринкою. Особливість її приготування в тому, що в банку з водою обов'язково треба додати спеції та трохи солі, щоб весь аромат від спецій просочив кожен шматочок м'яса. Для приготування страви вам знадобляться звичайна скляна банка, куряча тушка і приправи.
Інгредієнти
- курка
- 1,5-2 кг
- сушений часник
- 1 ч. л.
- солодка паприка
- 1 ч. л.
- копчена паприка
- 1 ч. л.
- прованські трави
- 2 ч. л.
- часник
- 3 головки
- лавровий лист
- 2 шт.
- цукор
- 1 ч. л.
- олія
- 2 ст. л.
- сіль
- Курку вимийте та обсушіть паперовим рушником. Натріть сіллю зовні та всередині.
- В мисці змішайте сушений часник, солодку паприку, одну чайну ложку прованських трав, олію. Перемішайте і щедро натріть тушку з усіх боків і всередині. Залиште промаринуватися щонайменше на годину, а бажано на ніч.
- До дека для запікання налийте гарячу воду, менше половини. Поставте на нього літрову банку і заповніть її на 2/3 гарячою водою. Додайте в банку лавровий лист, розрізаний навпіл часник, прованські трави, копчену паприку, цукор і сіль. Курку насадіть на банку, а розріз біля шиї закрийте за допомогою зубочистки. Крила загорніть у фольгу.
- Покладіть курку до холодної духовки, потім увімкніть на 180 градусів і випікайте 1,5 години.
Поради:
- Ставити тушку на банці треба тільки до холодної духовки, інакше скло трісне через різкий перепад температури.
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