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Курка, запечена на банці: традиційний рецепт

Час приготування
1 год. 45 хв.
Харчова цінність на 100 г
188 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
854
Час на прочитання
1 хв
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Курка, запечена на банці: традиційний рецепт

Курка запечена на банку / Фото: Credits

Курка, запечена на банці, завжди виходить соковитою, ніжною і з хрусткою скоринкою. Особливість її приготування в тому, що в банку з водою обов'язково треба додати спеції та трохи солі, щоб весь аромат від спецій просочив кожен шматочок м'яса. Для приготування страви вам знадобляться звичайна скляна банка, куряча тушка і приправи.

Інгредієнти

курка
1,5-2 кг
сушений часник
1 ч. л.
солодка паприка
1 ч. л.
копчена паприка
1 ч. л.
прованські трави
2 ч. л.
часник
3 головки
лавровий лист
2 шт.
цукор
1 ч. л.
олія
2 ст. л.
сіль
  1. Курку вимийте та обсушіть паперовим рушником. Натріть сіллю зовні та всередині.
  2. В мисці змішайте сушений часник, солодку паприку, одну чайну ложку прованських трав, олію. Перемішайте і щедро натріть тушку з усіх боків і всередині. Залиште промаринуватися щонайменше на годину, а бажано на ніч.
  3. До дека для запікання налийте гарячу воду, менше половини. Поставте на нього літрову банку і заповніть її на 2/3 гарячою водою. Додайте в банку лавровий лист, розрізаний навпіл часник, прованські трави, копчену паприку, цукор і сіль. Курку насадіть на банку, а розріз біля шиї закрийте за допомогою зубочистки. Крила загорніть у фольгу.
  4. Покладіть курку до холодної духовки, потім увімкніть на 180 градусів і випікайте 1,5 години.

Поради:

  • Ставити тушку на банці треба тільки до холодної духовки, інакше скло трісне через різкий перепад температури.

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Дата публікації
Перегляди
854
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