ВСУ "демобилизовали" троих российских офицеров (фото)

Был ликвидирован майор, капитан и старший лейтенант армии РФ.

Украинские военные ликвидировали на фронте трех российских офицеров российской армии в звании майора, капитана и старшего лейтенанта.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан, известный как "Штирлиц".

По данным военного, Силы обороны Украины успешно "демобилизовали" российских майора Петра Ситникова, капитана Александра Тимошкина и старшего лейтенанта Андрея Евсеева.

Штефан также выложил фото оккупантов, которые были ликвидированы.

Ликвидированный российский офицер / Фото: Telegram-канал Анатолия Штефана ("Штирлиц")

Ликвидированный российский офицер / Фото: Telegram-канал Анатолия Штефана ("Штирлиц")

Ликвидированный российский офицер / Фото: Telegram-канал Анатолия Штефана ("Штирлиц")

К слову, ранее Штефан проинформировал, что в результате атаки БПЛА по аэродрому в Курской области в сентябре был ликвидирован российский подполковник Александр Галь.

Заметим, что потери России в войне против Украины на 14 декабря достигают уже 342 800 бойцов убитыми и ранеными.

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