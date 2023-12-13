Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на вашому боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 14 грудня?

День, коли можна – не поспішаючи та поетапно – ставати до реалізації намічених раніше планів. Щоправда, перша його половина краще підходить для розгойдування, а в другу можна розпочинати роботу. Активність передусім має стосуватися професійної діяльності – тут на всіх чекають найбільш серйозні успіхи, але й про побутові турботи – у всякому разі, тим, хто знайде для неї час – забувати не варто.

Стрілець

Стрільці цього дня відчують такий приплив сил, що не буде такої мети, якої вони не змогли б досягти. Тому дуже важливо, щоб вона була правильною, інакше згодом доведеться шкодувати про те, що дорогоцінна – і потужна! — енергія буде витрачена дарма. Звернути на це увагу особливо важливо тому, що представники цього – стрімкого знака – спочатку діють, а потім думають: сьогодні бажано зробити навпаки.

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